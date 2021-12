Stasera in tv giovedì 2 dicembre PiazzaPulita su La7: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli

02 dicembre 2021 a

Si annuncia più intensa che mai la puntata di questa sera, giovedì 2 dicembre, di PiazzaPulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli. Inizio alle ore 21.15. Ovviamente come sempre al centro della puntata ci sarà l'attualità che in questi giorni è ricca di novità sul fronte della lotta al Covid. Dalla scoperta della nuova variante Omicron all'autorizzazione del vaccino per i bambini dai cinque agli undici anni; dal super green pass all'ipotesi sempre più concreta che la vaccinazione diventi obbligatoria.

Una situazione complessa che si è riflessa sull'economia e che ha messo in forte difficoltà i mercati. I cittadini italiani, inoltre, devono fare i conti con il forte aumento delle bollette e con una inflazione che ha iniziato a galoppare come non accadeva da anni. Tutto si riflette sulla vita politica, già in piena fibrillazione per le sempre più imminenti votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. Quali saranno gli ospiti che parteciperanno ai dibattiti di questa sera, giovedì 2 dicembre? Negli studi o in collegamento, ci saranno il professore di microbiologia dell’università di Padova, Andrea Crisanti, e il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri, Quest'ultimo per parlare degli aspetti economici.

A PiazzaPulita anche Alessandro Di Battista, Nunzia De Girolamo e i giornalisti Mario Calabresi, Francesco Cancellato, Manuela Iatì e Antonio Padellaro. Naturalmente non mancherà Selvaggia Lucarelli, da quest'anno ospite fisso del programma condotto da Corrado Formigli, così come è previsto il monologo settimanale di Stefano Massini. Quindi ancora una volta al centro dell'attenzione il Covid e le sofferenze che il mondo intero sta vivendo a causa della diffusione della pandemia. In Europa dopo l'Austria e la Grecia, anche la Germania ha annunciato che prenderà duri provvedimenti nei confronti di chi non ha intenzione di vaccinarsi. Il nostro Paese alla fine seguirà la stessa strada?

