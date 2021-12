Dritto e rovescio, stasera in tv giovedì 2 dicembre su Rete 4. Le anticipazioni

02 dicembre 2021 a

Come tutte le settimane, anche stasera in tv, giovedì 2 dicembre, Rete 4 trasmetterà Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo De Debbio che mette puntualmente al centro delle puntate i fatti di attualità relativi alla pandemia, alla situazione politica del Paese e all'economia, senza trascurare eventuali episodi di cronaca e inchieste. Sarà il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini l'ospite di punta di questa sera. Numerosi i temi che verranno affrontati: dal passaggio di alcune Regioni in zona gialla per l’aumento dei contagi da Covid 19, all’ipotesi dell'obbligo vaccinale, che ormai viene ventilato tutti i giorni e su cui esponenti del mondo sanitario e politico si sono già detti favorevoli. Ma si parlerà anche della complessa situazione economica che sta vivendo il Paese per la crescita dell'inflazione e del costo della vita.

Relativamente alla pandemia, si parlerà anche della vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni che inizierà a metà del mese di dicembre, ma si discuterà anche di Omicron, l'ultima variante, che sta continuando a diffondersi velocemente. Tema del programma saranno anche i problemi di gestione dell'immigrazione e l'allarme sanitario che secondo il centrodestra è legato in parte agli sbarchi dei clandestini.

Dai temi di questa sera non potrà certo mancare il super green pass. Da giorni fioccano le polemiche per la decisione del governo di rendere più rigide le restrizioni legate al certificato verde. Il partito dei contrari continua a considerarla una imposizione che limita la libertà dei cittadini, ma la stragrande maggioranza degli italiani è vaccinata e accoglie con soddisfazione una misura che sulla carta dovrebbe limitare i contatti con chi non crede nell'importanza dei vaccini. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e i prefetti delle città italiane hanno annunciato controlli molto severi per scoprire eventuali furbetti che rischiano sanzioni fino a mille euro. Nel corso di Dritto e rovescio si continuerà a parlare del racket dietro all'occupazione delle case popolari.

