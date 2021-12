Enrico Bertolino, chi è il comico dei monologhi di Zelig: l'amore per Edna e quando finì nella lista nera di Berlusconi

02 dicembre 2021 a

Enrico Bertolino protagonista della terza puntata di Zelig, oggi 2 dicembre 2021. Il comico è stato per alcune stagioni uno dei personaggi di punta dello show di Mediaset grazie ai suoi monologhi. Oggi tornerà a farne uno dei suoi come ai vecchi tempi.

Il comico milanese, 61 anni, dopo una laurea in Economia e aver iniziato a lavorare in azienda, ha debuttato in tv su Italia7 con lo spettacolo Seven Show. Dopo anni di gavetta nel cabaret, dopo aver vinto il festival Bravo Grazie fa il suo esordio su Italia con Zelig per passare anche a Ciro, il figlio di Target. Nel 1999 passa in Rai: Convenscion e Festa di Classe. Poi il ritorno in Mediaset dove presenta due edizioni de Le Iene Show. Quindi Super Ciro e diverse ospitate a Controcampo. Partecipa alla sitcom Piloti (in onda su Rai2) e ancora a trasmissione come Glob - L'osceno del villaggio (Rai3) e Wikitaly - Censimento Italia (Rai2). Ha poi scritto due libri, partecipato ad alcuni film e commedie teatrali.

Molto attivo nel sociale, nel 2004 ha fondato l'Associazione Onlus "Vida a Pititinga" di cui attualmente è socio benemerito che si occupa di progetti per la prima assistenza, l'educazione e la formazione dei giovani e dei bisognosi in genere del villaggio di Pititinga in Brasile. Tifosissimo dell'Inter ("un interista non ha mai troppo tempo per gioire" ha detto dopo lo scudetto e l'addio di Conte), finì nella lista nera dei comici fatta da Berlusconi ("per un po' mi hanno segato dalla tv" ha svelato). Riservatissimo nella vita privata, da tanti anni è sposato con Edna Galvao, una donna di origini brasiliane dalla quale Bertolino ha avuto una figlia di nome Sofia, nata nel 2010.

