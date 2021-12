Paolo Cevoli, chi è il comico di Zelig: vita privata e personaggi, da Palmiro Cangini a Yuri

02 dicembre 2021 a

a

a

Paolo Cevoli protagonista della terza puntata di Zelig, lo show di comici che festeggia i 25 anni di televisione. Un autentico pilastro dello spettacolo perché dal 2001 ne è stato colonna per dieci stagioni con il suo personaggio Palmiro Cangini, assessore alle "attività varie ed eventuali" del comune di Roncofritto.

Teo Teocoli è tornato in tv dopo la malattia misteriosa. La vita privata e il litigio con Berlusconi

Ma chi è Paolo Cevoli? Comico e cabarettista, originario di Riccione, 63 anni, da piccolo aiuta i genitori nella gestione dell'albergo di famiglia. Laureatosi in Giurisprudenza, gestisce il Grand Hotel di Rimini, ma nel 1990 partecipa al concorso per giovani comici La Zanzara d'Oro, dove si classifica terzo alle spalle di Antonio Albanese. Da lì è un crescendo. Partecipa a quindici puntate del Maurizio Costanzo Show, nel frattempo continua il suo lavoro "ufficiale" seguendo le orme del padre e apre un locale investendo tutti i propri risparmi. Il locale comincia ad essere frequentato da personaggi dello spettacolo, tra cui Gino e Michele, che si accorgono che Cevoli è molto bravo ad intrattenere gli ospiti e mostra una particolare brillantezza nel raccontare barzellette. Lo invitano ad esibirsi in un locale di Milano, lo Zelig. Prima Cevoli declina l'invita, poi accetta. Da lì diventa una colonna della trasmissione. Tra gli altri personaggi creati ci sono l'imprenditore di salumi Teddi Casadey, il sostituto di ospiti vip Lothar, il motociclista Olimpio Pagliarani e Yuri, supertifoso di Vale Rossi.

Gene Gnocchi, tre figli dalla prima moglie Gianna: poi Irene e Livia dall'attuale compagna Federica

Dopo la laurea in Giurisprudenza, Cevoli nel 1986 si sposa con Elisabetta Garuffi, da cui ha due figli, Giacomo (1988) e Davide (1990). Nel 1990 si trasferisce a Bologna con la famiglia dove tutt'ora abita e lavora come consulente di ristorazione.

Zelig, oggi la terza puntata di Canale5: la sfilata dei comici che si esibiranno sul palco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.