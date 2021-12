Tonya Harding, la storia vera della pattinatrice: ecco chi era. L'aggressione, i salti e il video porno

02 dicembre 2021 a

Chi è Tonya Harding? Tonya, il film che andrà in onda stasera in tv, giovedì 2 dicembre, su Rai 3 (inizio ore 21.20), racconta la storia vera di una delle più grandi pattinatrici americane di sempre sul ghiaccio. Tonya Maxene Harding (poi Tonya Maxene Price), è nata a Portland il 12 novembre del 1970. Dopo un'infanzia difficile, in cui ha sofferto di asma e iniziato anche a fumare, è diventata una atleta di livello internazionale. E' stata la seconda donna della storia ad eseguire il salto triplo axel, dopo la giapponese Midori Itō. Ma è passata alla storia anche per l'aggressione alla sua rivale, Nancy Kerrigan.

Harding era una atleta molto potente e una saltatrice da applausi, mancava di eleganza e questo è stato sempre il suo punto debole. Soffriva anche le figure obbligatorie che furono abolite nel 1990. Non a caso il meglio l'ha dato nell'anno seguente, quando vinse i campionati nazionali grazie all'esecuzione del triplo axel. Un salto che riusci a proporre anche ai Mondiali in cui vinse l'argento e allo Skate America. Dal 1992 iniziò il suo declino dal punto di vista sportivo. Alle olimpiadi di Albertville finì quarta, ottava ai mondiali e terza ai campionati nazionali. Fiinì sulle cronache anche per aver minacciato un motociclista con una mazza da baseball e per il suo matrimonio con Jeff Gillooly, terminato nel 1993. Ma la sua vita è stata segnata in particolare dall'aggressione di Nancy Kerrigan che avvenne al termine di un allenamento ai campionati nazionali: Kerrigan fu costretta al ritiro e Tonya Harding vinse il titolo.

Le indagini consentirono di scoprire che il suo ex marito Jeff Gillooly, con l'aiuto dell'amico Shawn Eckardt, aveva ingaggiato l'aggressore Shane Stant, per far colpire la pattinatrice al ginocchio destro. Svelò di averlo fatto d'accordo con la sua ex moglie per evitare a Kerrigan di disputare i giochi olimpici. Harding negò di essere l'ispiratrice dell'aggressione ma ammise che era a conoscenza di cosa sarebbe avvenuto. La Federazione voleva escluderla dalle Olimpiadi, ma lei minacciò una causa milionaria e poté partecipare ai Giochi di Lillehammer. In seguitò pagò una multa di 160mila dollari per evitare il processo. Per non far mancare nulla alla sua storia, Gillooly diffuse un video hard girato con lei in camera da letto.

