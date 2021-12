Stasera in tv giovedì 2 dicembre su Rai 3 il film Tonya. Trama e attori

02 dicembre 2021 a

Tonya. E' il titolo del film che sarà trasmesso stasera in tv su Rai 3. Inizio alle ore 21.20. E' una pellicola del 2018, diretta da Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan e Allison Janney, che racconta l'incredibile storia vera di Tonya Harding. Chi era Tonya Harding? Una pattinatrice artistica su ghiaccio salita alla ribalta internazionale non solo per le sue indiscutibili doti sportive, ma anche per l'incredibile coinvolgimento nell'aggressione alla collega Nancy Kerrigan che avvenne nel gennaio del 1994.

La trama del film. La giovane Tonya trascorre infanzia e adolescenza a Portland, cresciuta dalla rigida e inflessibile madre, Oscar come miglior attrice non protagonista per la straordinaria interpretazione di Allison Janney. Quest’ultima spinge la figlia ad intraprendere la carriera di pattinatrice, spronandola all’eccellenza senza mai riservarle un solo gesto d’affetto. Nel 1991, dopo aver assunto una preparatrice personale, la ragazza si presenta ai Campionati mondiali ed esegue un salto triplo axel stabilendo un record nazionale.

A causa della turbolenta vita privata, però, le prestazioni di Tonya iniziano a calare vertiginosamente e la ragazza addossa le colpe dei suoi insuccessi alla rivale Nancy Kerrigan. Mentre si prepara ai campionati del 1994, Tonya riceve una lettera minatoria e ipotizza che Nancy stia cercando di spaventarla. Un film particolarmente avvincente, non solo perché ben realizzato, ma anche perché racconta una storia davvero incredibile e al tempo stesso vera. Tonya Harding è stata una delle pattinatrici più forti della storia degli Stati Uniti, ma segnata da un carattere molto particolare, da vicissitudini di famiglia che le hanno lasciato il segno. E soprattutto ha chiuso la sua avventura sportiva protagonista di un episodio che ne ha segnato per sempre la sua carriera. Il film di Craig Gillespie racconta questa storia senza censure e regalando al telespettatore emozioni ma anche un pizzico di inevitabile amarezza.

