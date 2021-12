Stasera in tv su Rai 2 torna Quelli che... Anticipazioni e ospiti di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran

02 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 1 dicembre, su Rai 2 dalle 21.20 torna "Quelli che...". Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, insieme ai loro compagni di viaggio e a grandi ospiti, affrontano ancora una volta i temi più caldi degli ultimi giorni. A cominciare dalla nuova variante Omicron che desta preoccupazione in tutto il mondo, con gli interventi di Massimo Galli, ex primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, con la giornalista Candida Morvillo, per esplorare il lato comunicativo della vicenda, e con la parlamentare Licia Ronzulli, per capire le reazioni della politica. Altra vicenda scottante che occupa le cronache di questi giorni, l’inchiesta giudiziaria sulle plusvalenze della Juventus, su cui interviene il più eminente tifoso bianconero della tv, Giampiero Mughini, insieme ad un altro giornalista e scrittore recentemente prestato al calcio, Vittorio Feltri, autore di un libro dedicato ai successi, non solo sportivi, dell’Atalanta. A raccontare come sta vivendo questo momento di tensione il club juventino, ci pensa invece Ubaldo Pantani, con la sua imitazione di Massimiliano Allegri.

Enrico Lucci, inviato a Roma, raccoglie gli umori natalizi dei politici, tra polemiche ricorrenti e attualità, mentre Francesco Paolantoni è impegnato in un reportage giornalistico ad alta quota da una località misteriosa. In studio torna la grande musica con il talento del vincitore del prestigioso Premio Paganini, il giovane violinista Giuseppe Gibboni. Di una celebrità del pop ormai lanciata nel cinema ci racconta poi Beatrice Pelliccia, acting coach di Lady Gaga, in collegamento da New York. E musicale è anche il nuovo personaggio di Brenda Lodigiani: Arisa, sulle cronache per la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Nel fil rouge dell’attualità non mancano i commenti dei comici opinionisti Massimo Bagnato e Tommaso Faoro, insieme a quelli dell’immancabile Adriano Panatta. Pronti nelle loro postazioni anche Melissa Greta, e Federico Russo e Marco Mazzocchi da “Casa Russo”. A punteggiare il tutto Barbara Foria nelle vesti di Serena Bortone, Toni Bonji con lo spassoso scrittore Gustavo Delle Noci, e la resident band composta da composta dal maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce).

