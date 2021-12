Zelig, stasera in tv 2 dicembre su Canale5: tutti i comici sul palco

02 dicembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 2 dicembre, terzo appuntamento con Zelig in prima serata su Canale5 (dalle ore 21,40). Alla guida dello show comico Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all’italiana. Queste puntate celebrano i 25 anni di Zelig in televisione, sempre su Mediaset. Le celebrazioni sarebbero dovute durare tre puntate ma invece, complici gli ottimi dati di ascolto, i vertici di Mediaset hanno decisio di aggiungere una quarta puntata che andrà in onda il prossimo giovedì

La terza puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi nomi quali Teresa Mannino, Raul Cremona, Dario Vergassola, Leonardo Manera, Nuzzo e Di Biase, Marco Marzocca, Simone Barbato, Paolo Migone, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Dado, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, i Beoni, Davide Calgaro e tantissimi altri.

Zelig, il format Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

