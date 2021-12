Valerio Scanu, il padre morto di Covid e l'amore per i chihuahua. ll mistero della sua vita privata

02 dicembre 2021 a

Valerio Scanu ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 2 dicembre 2021, il salotto televisivo del pomeriggio di Rai1. Il prossimo 6 dicembre il cantante sardo farà l'ormai consueto concerto E sarà Natale - Live Show a Roma, un appuntamento che si rinnova ogni anno dal 2012.

Originario di La Maddalena, 31 anni, Scanu sin da piccolo dimostra una grande passione per il canto e le grandi voci come Céline Dion, Whitney Houston, Giorgia ed Alex Baroni. Comincia la sua gavetta esibendosi in piccole manifestazioni locali e dimostra, fin da subito, di essere estremamente deciso a seguire il suo sogno, approdando nel 2000 alla trasmissione Canzoni Sotto l’Albero, la sua primissima apparizione televisiva. Due anni più tardi, partecipa e vince il programma di Mike Bongiorno Bravo Bravissimo. L’occasione di vivere appieno il suo sogno gli viene finalmente offerta dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, grazie alla quale Valerio raggiunge il grande pubblico. Nel 2010 vince il Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che... Dal 2012 lavora con una sua etichetta indipendente, la Natyloveyou. Nel 2014 l'album Lasciami Entrare lo vede nella triplice veste di produttore, autore e cantate. Ha partecipato anche al programma Tale e Quale Show su Rai1, dove si classifica secondo e grazie al quale “riconquista” la vasta platea televisiva e, soprattutto, il pubblico social che lo riscopre “artista” poliedrico. Poi nel 2015 partecipa al reality L'Isola dei Famosi classificandosi quarto. Vince il torneo Campioni di Tale e Quale Show. Affianca Milly Carluci a Ballando con le Stelle, pubblica una seconda autobiografia, “Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary”, Ultra Edizioni, una confessione in piena regola, in cui Scanu ripercorre la sua vita e la sua carriera, raccontando le difficoltà degli esordi e gli inganni del successo.

Grande amante dei cani, ha quattro chihuahua ("viviamo in simbiosi" ha raccontato), da poco ha dovuto affrontare la perdita del padre morto a causa del Covid proprio alla vigilia dello scorso Natale. Da tempo inoltre, si rincorrono voci su una presunta omosessualità di Valerio, ma anche su questo punto l’artista è stato chiarissimo: “Da me non avrete mai né un nome né un outing, come fosse l’unica cosa che interessa” disse al settimanale Diva e Donna.

