L'Eredità, Rosella nuova campionessa. Ma perde alla Ghigliottina

01 dicembre 2021 a

a

a

Puntata ricca di colpi di scena a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. La nuova campionessa è Rosella, "super ricercatrice" come l'ha definita il conduttore della trasmissione. Ma alla Ghigliottina non ha trovato la soluzione vincente per prendersi il montepremi finale.

L'Eredità, Federico torna campione ma non trova le Scuse alla Ghigliottina: niente soldi

Alla Ghigliottina, partita con un bottino di 140mila euro, la nuova campionessa ha giocato per 17.500 euro a causa di alcuni "dimezzamenti" dopo le parole moderno, codice, corso, ignorare, della casa. Segnale che la campionessa ha avuto poche intuizioni buone nella scelta delle parole. Così la sua scelta per risolvere il gioco finale è ricaduta su prodotto, un termine che però non si è rivelato esatto. Quello vincente era galateo. Un gioco, quello della Ghigliottina, che cattura l'attenzione di numerosi telespettatori e traina al meglio il Tg1 con ottimi ascolti.

L'Eredità, Barbara nuova campionessa ma la sua prima Ghigliottina è un flop: niente voto alla Riforma

Rosella tornerà domani insieme a Federico, il ventiduenne più volte già campione, e la new entry Paolo, avvocato di Cosenza che ha studiato Giurisprudenza a Perugia, tutti e due battuti al triello grazie alla risposta esatta sull'homo sapiens specie più recente della storia evolutiva dell'uomo. Ci riproveranno comunque tutti e tre domani, giovedì 2 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45. Appuntamento quindi con L'Eredità.

L'Eredità, Federico nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non arriva all'Incontro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.