Chi l'ha visto?, stasera in tv 1 dicembre 2021 su Rai3: la morte di Piscitelli, parlano i genitori di Diabolik

Stasera in tv, mercoledì 1 dicembre 2021, consueto appuntamento con Chi l'ha visto? (su Rai3, dalle ore 21,20), storico programma - tra i più longevi della televisione - condotto anche quest'anno da Federica Sciarelli. Le anticipazioni della puntata che circolano in rete raccontano di nuove ipotesi sul caso dell’efferato omicidio di Nada Cella, vicenda già ampiamente trattata negli appuntamenti precedenti: ricordiamo che il caso della segretaria uccisa barbaramente nel 1996 è stato riaperto grazie a una tesi di laurea e che ha portato allo scoperto nuovi elementi, tanto da far riaprire le indagini.

L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. La mamma: "Vogliamo morire dopo aver fatto giustizia"

Sempre nel corso della puntata di Chi l’ha visto, Sciarelli si occuperà anche della morte di Fabrizio Piscitelli, il capo ultras della Lazio conosciuto come Diabolik: per la prima volta parleranno i suoi genitori.

Omicidio, Diabolik. C'è l'identikit del killer, caccia ai narcos del Tuscolano

Infine, sempre nella puntata di stasera, si tornerà a parlare della misteriosa morte di Roberto Straccia, lo studente scomparso da Pescara mentre faceva jogging, il cui corpo è stato restituito dal mare qualche tempo dopo: prima di essere ucciso è stato tenuto prigioniero per giorni?

