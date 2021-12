Valeria Golino, le storie con Benicio Del Toro e Riccardo Scamarcio: ora l'amore con Fabio Palombi

01 dicembre 2021 a

Valeria Golino è una delle attrici più famose in Italia e non soltanto. Nata a Napoli il 22 ottobre 1965, sotto il segno zodiacale della Bilancia, da padre italiano e madre greca, con origini egiziane e francesi, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modella. In seguito ha appunto intrapreso la strada che l’ha resa celebre, quella del cinema.

L’attrice, che nel tempo ha dimostrato una versatilità fuori dal comune, ha preso parte a pellicole d’autore, fra cui ricordiamo almeno Rain Man (con Dustin Hoffmann e Tom Cruise), Hot Shots, Hot Shots 2, Respiro, I villeggianti, Miele, Storia d’amore, Figlia mia, Frida, Caos calmo, Puerto Escondido, Texas e Il nome del figlio. Per quanto riguarda la vita privata, Valeria Golino è finita spesso nel mirino del gossip per via delle sue relazioni sentimentali. La più nota di tutte è stata quella con Riccardo Scamarcio. La coppia è stata anche a un passo dal matrimonio, invece è arrivata la separazione.

L’attrice, che non ha figli e non è riuscita ad averne uno con lo storico ex come invece avrebbe voluto, a riguardo ha dichiarato: “Credo che non avere figli precluda una serie di cose che mi sarebbe piaciuto avere, però ti dà la libertà di te stesso - ha dichiarato in una vecchia intervista -. Detto questo, anche il desiderio del figlio rimane uguale: non vuol dire che, perché il corpo non può più, lo superi, come sempre ti adatti". Fra gli ex amori celebri della Golino, anche Benicio Del Toro. Da qualche tempo, l’artista partenopea è legata all’avvocato Fabio Palombi, di 24 anni più giovane di lei. Tra le curiosità sul suo conto, fu scartata per il ruolo che ha poi reso famosa Julia Roberts nel mitico film Pretty Woman. Valeria Golino è tra i protagonisti del film Tutto il mio folle amore, in onda su Rai1 mercoledì 1 dicembre.

