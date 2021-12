Stasera in tv 1 dicembre, su Rai1 Tutto il mio folle amore: road movie sul rapporto tra padre e figlio

01 dicembre 2021 a

Appuntamento con il film on the road su Rai1 in prima serata mercoledì 1 dicembre. Dalle 21,20 andrà in onda Tutto il mio Folle Amore, presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2019, l’ultimo lavoro del Premio Oscar Gabriele Salvatores, un road movie appunto liberamente ispirato al romanzo di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non aver paura che racconta il rapporto tra un padre assente e un figlio con disturbi della personalità.

Il film ha ottenuto la nomination per Valeria Golino ai David di Donatello, il titolo rimanda alla canzone di Domenico Modugno Cosa sono le nuvole scritta da PierPaolo Pasolini. La pellicola è liberamente ispirata alla storia vera di Franco e Andrea Antonello, padre e figlio autistico che hanno fatto un lungo viaggio in moto in Sudamerica. La trama è incentrata sulla storia di Vincent (G. Pranno), un ragazzo di 16 anni con un grave disturbo della personalità, che la madre Elena (Valeria Golino) e il suo nuovo marito Mario (Diego Abatantuono) hanno imparato a gestire. L’equilibrio si rompe quando ricompare Willi (Claudio Santamaria), il padre naturale del ragazzo che li aveva abbandonati alla notizia della gravidanza.

In cerca di libertà, Vincent si intrufolerà nel furgone del padre, cantante diretto verso una tournée nei Balcani. “Il viaggio, la musica, le strade senza nome dove emozioni e sentimenti trovano lo spazio per volare. Insomma rock and roll. Di nuovo in strada, dove a volte ho bisogno di tornare", queste le parole dello stesso Gabriele Salvatores in occasione della presentazione del film, qualche tempo fa. Il film va in onda mercoledì 1 dicembre su Rai1, dalle 21,30. Appuntamento con Tutto il mio folle amore.

