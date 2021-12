Eugenio Bennato, dalla laurea in fisica ai figli Fulvio e Carola con la moglie Pietra Montecorvino

01 dicembre 2021 a

Eugenio Bennato è un cantante tra i più apprezzati dal pubblico. Classe 1948, è nato a Napoli il 16 marzo sotto il segno dei Pesci. Per lui non c'è stata solo la musica nella sua vita, tanto che iscrittosi all'Università ha frequentato la facoltà di fisica fino al raggiungimento della laurea. Eugenio, fratello di Edoardo, ha quindi seguito la strada della musica che l’ha portato a essere uno dei rappresentanti della scena musicale italiana e internazionale. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo Ritmo di Contrabbando, Che il mediterraneo sia, Ninco Nanco e tantissimi altri.

Nel 1969 ha deciso di fondare la Nuova compagnia di canto popolare e successivamente, nel 1976, ha fondato insieme a Carlo D’Angiò i Musicanova. Insieme al fratello Edoardo, inoltre, Eugenio ha inciso anche un brano dal titolo Le città di mare che ha rappresentato per lui un vero e proprio successo. Nel 1990 ha poi preso parte al Festival di Sanremo, dove ha deciso di competere in coppia con l’amico Tony Esposito con il brano Novecento aufwiedersehen. Tra le curiosità sul suo conto, la colonna sonora della pellicola Rimini Rimini è proprio una sua canzone dal titolo Sole Sole.

E ancora, nel 1998 ha fondato Taranta Power, la motivazione è stata quella di promuovere la taranta in giro per il mondo. Per quanto riguarda la vita privata, Eugenio Bennato è sposato da tanti anni con l'attrice e cantante Pietra Montecorvino. Dalla loro relazione sono nati due figli: Fulvio e Carola. Il primogenito, così come il padre e gli zii, sta tentando una carriera nel mondo della musica, ma anche delle arti visive, della pittura e della fotografia. Eugenio Bennato è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone, nella puntata in onda su Rai1 dalle 14 di mercoledì 1 dicembre.

