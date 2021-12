Uomini e donne, Andrea Nicole sceglie Ciprian ma è polemica: "Disonesti". Furiosa anche Maria De Filippi

01 dicembre 2021 a

Puntata imperdibile quella di Uomini e donne di mercoledì 1 dicembre. Nel dating show di Maria De Filippi infatti, in onda su Canale5 dalle 14,45, oltre alle consuete dinamiche tra Ida Platano e Diego Tavani, che continueranno a litigare, spazio a Gemma Galgani e soprattutto ad Andrea Nicole Conte. Nonostante l’assenza fisica dallo studio causa Covid, per la dama di Torino ci sarà un suo nuovo spasimante, che Gemma deciderà di far restare per poterlo conoscere una volta rientrata in studio. Spazio quindi al trono classico, sia con Matteo Ranieri, alle prese con la conoscenza delle sue corteggiatrici, sia per Andrea Nicole, protagonista della scelta finale. Una decisione che tuttavia ha scatenato un autentico putiferio in studio.

La prima tronista transgender della storia del programma infatti si è presentata in studio insieme a Ciprian. Il corteggiatore si è presentato a casa sua e i due avrebbero passato la notte insieme senza avvisare nessuno della redazione. Tina Cipollari e Gianni Sperti (gli opinionisti storici del programma) li hanno accusati di essere stati disonesti e falsi. "Lo sapevo", ha sussurrato in lacrime Andrea Nicole a Roberta, anche lei in studio, tanto che Gianni ha pure sospettato come Roberta fosse connivente. A questo punto Ciprian ha detto che quando ha portato l’albero di Natale a casa di Andrea Nicole (forse nelle puntate scorse), ha abbassato la benda e ha letto il nome di un bar nelle vicinanze, poi ha cercato su internet e così ha trovato casa sua.

Furiosa anche Maria De Filippi: "Ci sono rimasta male - ha dichiarato la conduttrice - avresti potuto tranquillamente dire tutto alla redazione piuttosto che tenere tutto nascosto". Gli opinionisti hanno sostenuto che secondo loro la tronista e Ciprian si erano già visti più volte privatamente, e che lui è stato un egoista. Grande delusione ovviamente pure per Alessandro, l'altro corteggiatore rimasto per Andrea Nicole, che ha scoperto tutto in studio ed era sconvolto. Appuntamento (imperdibile) su Canale5 con Uomini e donne, dalle 14,45.

