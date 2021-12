Cecilia Rodriguez, movimento sexy in casa: tuta super aderente con schiena nuda e lato b mozzafiato | Foto

01 dicembre 2021 a

a

a

Cecilia Rodriguez più sexy che mai. La modella e influencer argentina, sorella di Belen, ha pubblicato uno scatto ad alto tasso di sensualità. Cecilia infatti si è fatta immortalare (probabilmente dal compagno Ignazio Moser) in una posa sexy, con indosso una tuta super aderente.

La minore delle Rodriguez ha quindi mostrato la schiena completamente nuda e un lato b da urlo, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi 4,4 milioni di follower. Intanto fa sempre discutere la crisi tra la sorella Belen e Antonino Spinalbese, che solo nel luglio scorso hanno avuto la piccola Luna Marì. Il gossip tuttavia ha intercettato un messaggio della stessa Cecilia all'ex hairstylist sotto un suo post Instagram in cui il cognato indossa una camicia a quadri: "Ma quella camicia la conosco", con corredo di emoticon sereni, suscitando un'affettuosa risposta da parte di lui, con relativa emoticon cuore.

Cecilia Rodriguez nuda in camerino, fisico pazzesco: l'intimo con la farfallina è super hot | Foto

Insomma, pare (almeno sui social) che i rapporti tra Spinalbese e la famiglia Rodriguez non siano così burrascosi: ciò non significa che la rottura con Belen non sia effettivamente in corso, forse più semplicemente si sta affrontando la cosa con un certo realismo, per evitare che ad andarci di mezzo ci sia l'appena nata Luna Marì. Tra le cause dietro la crisi della coppia, stando alle voci che circolano sul web, potrebbe esserci stata una fuga d'amore di lui con una donna che lavora nel mondo dello spettacolo. Staremo a vedere, quel che è certo è che almeno per ora la serenità tra l'hairstylist e la famiglia Rodriguez non sembra essere stata compromessa. Parola di Cecilia.

Cecilia Rodriguez senza freni a Ibiza, risveglio hot in costume: poi pranzo con il suo Ignazio | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.