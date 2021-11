Walter Zenga, tre matrimoni e cinque figli e la storia con Hoara Borselli: "Con lei ho fatto il maschio idiota"

30 novembre 2021 a

Walter Zenga è stato uno dei più grandi portieri nella storia dell'Inter e della Nazionale e ha provato poi la carriera da allenatore, tra alti e bassi. Nato a Milano il 28 aprile del 1960 da mamma Marina e papà Alfonso è cresciuto nella periferia milanese insieme al fratello Alberto. Walter ha mostrato fin da piccolo la sua grande passione per il calcio ed in particolare per il ruolo di portiere. Di li a breve è diventato appunto uno dei portieri italiani più forti di sempre e dal 1982 al 1994 ha militato nell'Inter, sua squadra del cuore, vincendo uno Scudetto, due Coppe Uefa e una Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato per tre volte e da queste relazioni sono nati cinque figli. La sua prima moglie è Elvira Carfagna, Miss Marche, e dal loro matrimonio è nato il suo primogenito Jacopo nel 1986. Il matrimonio è finito nel momento di grande successo per Walter che con la notorietà ha iniziato la partecipazione in diversi programmi televisivi dove ha conosciuto la presentatrice Roberta Termali diventata la sua seconda moglie nel 1992. Dalla loro unione sono nati altri due figli: Nicolò nel 1989 e Andrea nel 1993. L'amore è terminato nel 1997 quando Walter ha iniziato la frequentazione della nota attrice Hoara Borselli che durerà per 6 anni.

Successivamente, il 23 maggio 2005, è arrivato il terzo matrimonio di Walter con la blogger Raluca Rebedea. Dalla loro unione sono nati altri due figli: nel 2009 Samira e nel 2012 Walter Jr. Attualmente il gossip parlerebbe di un flirt di Zenga con Michela Motoc, 31 anni, flirt che però l'ex portiere ha smentito. In una vecchia intervista a Nuovo ha parlato della fine del rapporto con Hoara Borselli: "Cosa non ha funzionato tra me e Hoara? Il fatto che io, da maschio idiota, l’avessi messa di fronte a un aut aut - ha raccontato l'ex portiere tempo fa -. Quando a lei hanno proposto di recitare nella soap Centovetrine, le ho detto che doveva decidere se accettare o stare con me e lei giustamente ha scelto la sua carriera. Se potessi tornare indietro seguirei Hoara come aveva fatto lei qualche anno prima. Ma a 40 anni non avevo ancora la maturità di oggi". Walter Zenga è il concorrente dei Soliti Ignoti, la trasmissione di Amadeus in onda su Rai1 dopo il Tg. L'ex portiere è il protagonista della puntata di martedì 30 novembre.

