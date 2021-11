L'Eredità, Federico torna campione ma non trova le Scuse alla Ghigliottina: niente soldi

30 novembre 2021 a

Puntata mozzafiato e piena di emozioni a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Federico, Rosella e Silvia si sono sfidati al Triello. A imporsi, dopo una ultima domanda sulle regole, è stato proprio Federico, che ha quindi tentato l'assalto alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro.

L'Eredità, Federico nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non arriva all'Incontro

Un bottino che però si è ridotto a 15.000 euro dopo le parole Inventare, Biglietto, Jake Blues, Mille e Tante. Segnale che il campione non ha avuto una intuizione vincente. La scelta per risolvere il gioco finale è ricaduta su Grazie, un termine che però non si è rivelato esatto.

E così ci ha pensato lo stesso conduttore Flavio Insinna a spingere e incoraggiare Federico ad arrivare verso la risposta esatta. La vera chiave della Ghigliottina era infatti Scuse. Un gioco, quello della Ghigliottina, che cattura l'attenzione di numerosi telespettatori e traina al meglio il Tg1 con ottimi ascolti. Federico, così come Rosella e Silvia, tornerà a riprovarci nella puntata di domani, mercoledì 1 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45. Appuntamento quindi con L'Eredità.

