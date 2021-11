Andrea Delogu e la pole dance in mezzo al cantiere di casa: "Mi sto allenando da mesi" | Video

30 novembre 2021 a

Andrea Delogu è da ormai qualche mese orgogliosa della sua nuova casa in fase di ristrutturazione. La conduttrice e scrittrice sta mostrando sui suoi canali social le fasi del cantiere, manifestando tutto il suo entusiasmo. E così è stato anche nell'ultimo post su Instagram, nel quale la Delogu ha citato una frase di Zerocalcare (o meglio, della madre del fumettista) per descrivere la sua situazione, non solo legata alla nuova casa.

"Se non c’hai il controllo della tua casa, significa che non c’hai il controllo della tua vita. Ora io ho zero controllo su tutto. Voi?", ha scritto nella didascalia che ha accompagnato il video, con lei stesa per terra in mezzo al cantiere. Non mancano i commenti degli amici, da Ema Stokholma a Keison22, alias Giacomo Bevilacqua, anche lui fumettista: "Però quanta poledance che puoi fare", il commento di quest'ultimo vedendo i diversi pali presenti nel cantiere. Pungente la risposta di Andrea: "Mi sto allenando da mesi", a dimostrazione della sua ironica sensualità. Negli ultimi giorni poi la conduttrice e scrittrice ha dato vita a un'altra polemica, soprattutto dopo il caso di Greta Beccaglia. La conduttrice e scrittrice infatti è andata su tutte le furie per la vicenda della giornalista molestata a Empoli da alcuni tifosi di passaggio dopo il match tra i padroni di casa e la Fiorentina.

Andrea ha soprattutto stigmatizzato l'atteggiamento del giornalista in studio, Giorgio Micheletti, che alla giornalista in collegamento ha rivolto un messaggio non certo di solidarietà: "Dai, non te la prendere", invitandola ad andare avanti senza troppi fronzoli, nonostante una vera e propria molestia subita.

La Delogu si è fatta quindi immortalare in versione sexy, con jeans e camicetta bianca, con una trasparenza che ha sfidato la censura, facendo intravedere il capezzolo. E proprio a questo proposito nella foto successiva al post ha lasciato il suo commento. "Se si dovessero intravedere vuol dire che sei una put****". Gli stessi degli uomini sulle donne sono da nascondere, questo social elimina le foto dei capezzoli femminili - ha scritto la conduttrice - sapete perché? Perché tiene a bada la pornografia. Il senso di volgarità comune è solo nel nostro corpo". Insomma, anche lei ha espresso tutto il suo sdegno per una vicenda davvero da stigmatizzare.

