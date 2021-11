Stasera in tv 30 novembre, su Rete4 c'è Fuori dal Coro: tra i temi il Super Green Pass e i ladri di case

30 novembre 2021 a

a

a

Torna l’appuntamento settimanale con l'attualità e la politica su Rete4. Martedì 30 novembre andrà in onda infatti Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano a partire dalle 21,25. Tra i temi che saranno affrontati nella puntata odierna quello del super green pass, con un confronto con quello che succede in altri paesi europei. Si continuerà poi a parlare di ladri di case, di virus e vaccini.

Troppo spazio alle tesi no vax? Mediaset sospende per quasi due mesi i programmi di Giordano e Del Debbio

Al centro del nuovo appuntamento quindi si parlerà dell’introduzione del super green pass e le sue contraddizioni. Queste verranno raccontate con un reportage esclusivo dal Friuli Venezia Giulia dove è già stato applicato - si legge nel comunicato della trasmissione -. Verrà poi approfondito il caso di Londra dove, nonostante l’alto numero di contagi, il governo non ha introdotto nessuna forma di restrizione e non esiste il certificato verde, ma gli unici obblighi sono quelli di indossare la mascherina al chiuso e di effettuare la quarantena se si proviene da un paese estero". Si dibatterà inoltre di virus e vaccini, con un’inchiesta esclusiva nei pronto soccorso italiani che faticano a trovare medici preparati. Si tratterà anche del ritorno in alcune Regioni del fenomeno chiamato Parentopoli, che vede l’assunzione in incarichi pubblici di persone con legami familiari a politici.

Idranti sui portuali a Trieste, Puzzer a Quarta Repubblica: "Sindacati assenti, non tutelano i lavoratori"

Infine, il consueto cavallo di battaglia di Fuori dal Coro relativo ai ladri di case, con nuove storie portate alla luce dal programma". Intanto Mediaset avrebbe disposto per Fuori dal Coro (oltre che per Dritto e Rovescio), una pausa più lunga del previsto, al di là della semplice sosta natalizia. I due programmi, secondo quanto riportato da Tv Blog, andranno in onda per l’ultima volta nel 2021, il 7 (Fuori dal Coro) e il 9 dicembre (Dritto e Rovescio), per poi fare ritorno sulla rete nazionale il 25 e 27 gennaio 2022. Nel mirino ci sarebbe il troppo spazio dato alle posizioni no vax. Intanto, l'appuntamento su Rete4 è per martedì 30 novembre.

Lilli Gruber attacca Mario Giordano per la voce: "Non è un mio collega". Le critiche di Meloni. Dalla Chiesa: "Vergogna"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.