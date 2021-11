Stasera in tv su Rai 2 i ragazzi de Il Collegio alle prese con un cortometraggio

30 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 30 novembre, su Rai 2 nuovo appuntamento con Il Collegio, il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia e ambientato negli anni Settanta. Per gli studenti si prospetta una nuova gita, stavolta sul lago di Canterno. Ma non solo: è in programma anche la realizzazione di un cortometraggio. Sono questi gli impegni della nuova settimana a Il Collegio (inizio alle ore 21.20). Gli studenti si confronteranno tra loro per scegliere chi sarà il regista, chi gli attori, e soprattutto chi scriverà la sceneggiatura del cortometraggio che devono produrre.

Le Iene su Italia1, dalla storia di Cazzaniga allo scherzo ad Ausilio: in studio Francesca Fagnani

I collegiali per comprendere meglio l'incarico che viene loro assegnato, vedranno le immagini di successo di trasmissioni come L'Altra Domenica, un programma innovativo che riuscì a raccontare con i suoi inviati la nascente cultura punk dei Ramones e addirittura dei Sex Pistols. Apprenderanno poi i dettagli sulla riforma del diritto di famiglia italiano, che nel 1975 tolse alla figura del padre la piena responsabilità genitoriale, dando alla donna la possibilità di decidere di adottare un regime patrimoniale. Sapranno anche quando la maggiore età passò dai 21 ai 18 anni e vedranno le immagini delle occupazioni e di quelle assemblee studentesche ricche di scambi di idee e della passione che animava gli studenti del ’77.

La lotta al Covid e il futuro del Quirinale al centro della puntata di DiMartedì

Intanto in Collegio arriveranno le lettere dei familiari e i cuori di alcuni ragazzi s’infiammeranno d’affetto e nostalgia per i propri cari: ma non per tutti sarà così, qualcuno verrà letteralmente infastidito da questa novità. Naturalmente come sempre non mancheranno i momenti di tensione, né i colpi di scena. La vita del Collegio, del resto, ruota intorno ai suoi studenti e in una comunità così giovane e in piena crescita non possono mai mancare le emozioni, gli amori che nascono e che muoiono, le tensioni. Un'altra puntata che si annuncia ricca di emozioni.

Troppo spazio alle tesi no vax? Mediaset sospende per quasi due mesi i programmi di Giordano e Del Debbio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.