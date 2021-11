Francesca Fagnani, dal 2013 la storia con Enrico Mentana: l'amore per la cagnolina Nina

30 novembre 2021 a

a

a

Francesca Fagnani è una giornalista tra le più conosciute nel panorama dell'informazione italiana, anche perché è la compagna di Enrico Mentana, il direttore de La7. E' la conduttrice di Belve, trasmissione andata in onda prima sul Nove e poi su Rai2. Classe 1978, Francesca Fagnani è originaria di Roma, culla del suo successo come giornalista e città dove vive.

Francesca Fagnani, la fidanzata di Enrico Mentana tra carriera e amore: "Non sono una romantica"

Curiosissima sin da bambina, si è avvicinata al giornalismo dopo aver fatto tutt’altro: “un dottorato di ricerca in filologia dantesca, metà alla Sapienza e metà a New York. Proprio in America, nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette", ha svelato a Vanity Fair in una vecchia intervista parlando dei suoi esordi. Ha iniziato quindi con uno stage e ha poi scalato le vette delle televisione. La sua carriera in tv è iniziata con Ballarò. Per quanto riguarda la vita privata, la storia d’amore tra Francesca Fagnani e Enrico Mentana è iniziata nel 2013, e sembrerebbe essere la relazione più longeva della giornalista. Proprio a causa di questa relazione è stata oggetto, la Fagnani, di alcuni tweet al veleno dell'ex moglie della giornalista, Michela Rocco di Torrepadula.

Enrico Mentana, quattro figli da tre donne diverse: il primogenito Stefano da Fulvia Di Giulio

Sui social, aveva fatto discutere la sua confessione in merito alle ricorrenze non festeggiate con il compagno: da San Valentino all’anniversario della loro unione, nessun fiore da parte dell’illustre collega. “Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna", ha confessato la Fagnani tempo fa a Chi. Fagnani che andrebbe molto d'accordo anche con i quattro figli che Mentana ha avuto dalle precedenti relazioni. Mentana e la Fagnani hanno adottato un cagnolino, Nina, un Cavalier King. Francesca è la conduttrice della nona puntata de Le Iene, al fianco di Nicola Savino, in onda martedì 30 novembre.

Asia Argento, furia contro la Fagnani su Weinstein: "Sei una rompi*****, non ti rispondo più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.