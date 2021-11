Stasera martedì 30 novembre su La7 torna DiMartedì: ospiti e anticipazioni

30 novembre 2021 a

Non a caso prende il nome del giorno della settimana in cui va in onda: martedì. Anche stasera, 30 novembre, in tv sulle frequenze di La7, spazio al talk condotto da Giovanni Floris: DiMartedì, che puntualmente ospita autorevoli esponenti protagonisti del mondo politico, economico e sanitario del Paese. Da quando ha iniziato a diffondersi il Covid, la pagina più ampia è stata sempre dedicata proprio al virus che sta letteralmente sconvolgendo il mondo. Questa sera ampio spazio sarà dato all'ultima variante, Omicron. La veloce diffusione e i timori degli esperti, hanno letteralmente stravolto i piani dei vari governi e velocizzato le inoculazioni delle terze dosi. Ma cosa sappiamo in realtà della variante? E' davvero più pericolosa della Delta? I vaccini sono ugualmente efficaci oppure saranno necessari nuovi studi per mettere a punto altri sieri?

Come sempre nel corso della puntata si dibatterà dell'attuale situazione politica che sta vivendo il Paese. Le elezioni del successore di Sergio Mattarella si avvicinano sempre più. I partiti e i loro maggiori esponenti politici si stanno muovendo nell'ombra per cercare di stringere accordi per la scelta del nuovo presidente della Repubblica. Il centrodestra fino ad ora si è schiacciato su Silvio Berlusconi, ma l'ex premier ha davvero la possibilità di farcela? E il centrosinistra su chi punterà? Quale sarà la posizione tenuta dal Movimento 5 Stelle?

Soltanto pochi minuti prima dell'inizio della puntata (ore 21.15) vengono svelati i nomi degli ospiti. E non accade nemmeno sempre.

