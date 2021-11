Troppo spazio alle tesi no vax? Mediaset sospende per quasi due mesi i programmi di Giordano e Del Debbio

30 novembre 2021 a

a

a

Una pausa più lunga del previsto, tanto che sembra andare ben oltre la semplice sosta natalizia. Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio, i programmi d’approfondimento di Rete4 rispettivamente condotti da Mario Giordano e Paolo Del Debbio, sono stati sospesi da Mediaset per oltre un mese e mezzo. I due programmi, secondo quanto riportato da Tv Blog, andranno in onda per l’ultima volta nel 2021, il 7 (Fuori dal Coro) e il 9 dicembre (Dritto e Rovescio), per poi fare ritorno sulla rete nazionale il 25 e 27 gennaio 2022.

A Fuori dal coro bordate sulla sanità e sui privilegiati delle pensioni. Le immagini di una giornalista aggredita dai ladri di case

Uno stop prolungato, soprattutto se confrontato con quello degli altri programmi d’approfondimento di Rete4, i quali torneranno in onda molto prima rispetto alle due trasmissioni: Quarta Repubblica di Nicola Porro, ad esempio, si congederà dai telespettatori il 6 dicembre per tornare in onda il 10 gennaio. Controcorrente di Veronica Gentili, invece, terminerà il 19 dicembre e sarà di nuovo in video il 9 gennaio; stesso discorso per Quarto Grado che andrà in vacanza dal 17 dicembre, data dell’ultima messa in onda, al 7 gennaio. Nessuna pausa, invece, per Zona Bianca di Giuseppe Brindisi.

Lilli Gruber attacca Mario Giordano per la voce: "Non è un mio collega". Le critiche di Meloni. Dalla Chiesa: "Vergogna"

Ufficialmente non vi è nessuna motivazione specifica per queste due sospensioni prolungate, ma il sospetto è che Mediaset abbia detto stop alle due trasmissioni, perché dà spesso adito a tesi no vax, lasciando troppo spazio agli italiani che nutrono dubbi su gestione e narrazione delle misure anti Covid. Intanto Fuori dal Coro tornerà in onda martedì 30 novembre, su Rete4.

Le case occupate, i farmaci anti Covid sottovalutati e i problemi dell'economia a Fuori dal Coro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.