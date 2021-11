Francesco Scianna, dal successo con Baaria ai flirt con Francesca Chillemi e Matilde Gioli

30 novembre 2021 a

a

a

Francesco Scianna è uno degli attori più popolari in Italia, apprezzato dagli appassionati del cinema. E' divenuto famoso al grande pubblico soprattutto grazie all’interpretazione nel film Baaria, con una carriera teatrale alle spalle molto ricca e importante, e col tempo si è conquistato appunto il favore del pubblico. Nato a Palermo il 25 marzo del 1982 sotto il segno dell’Ariete, ha iniziato a recitare a teatro nel 1997 con il recital di poesie di Salvatore Quasimodo. Si è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, e ha studiato con Francesca Viscardi Leonetti, direttore artistico della Free Mistake Project.

Matilde Gioli, dal tifo per l'Inter al compagno Alessandro Marcucci: con lui una passione in comune | Foto

Nel 2002 è arrivato il suo debutto al cinema nella pellicola Il più bel giorno della mia vita, e poi anche le prime fiction. Il vero successo e la fama internazionale è arrivata proprio con la parte in Baaria. Il successo di Tornatore è stato molto apprezzato e applaudito da critica e pubblico, donando molta fama agli stessi attori. Ma non solo recitazione. Dolce&Gabbana lo ha scelto come testimonial nel 2012 per le novità primavera-estate per poi riconfermarlo nella campagna autunno-inverno.

Matilde Gioli, dal tifo per l'Inter al compagno Alessandro Marcucci: con lui una passione in comune | Foto

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2010 l’attore è stato fidanzato con Francesca Chillemi, i due si sono conosciuti proprio durante le lezioni di un corso di recitazione. La storia, però, è durate poco, e nel 2012 i due si sono lasciati. Nel 2015, poi, ha avuto un flirt Matilde Gioli, ma anche in questo caso l’attore non ha avuto fortuna e la storia è durata molto poco. Francesco Scianna è tra i protagonisti de La stagione della caccia, episodio nell'ambito della serie C'era una volta Vigata, che andrà in onda martedì 30 novembre su Rai1.

Allacciate le cinture, il film capolavoro di Ozpetek: l'amore alla prova del tempo che passa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.