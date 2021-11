Stasera in tv 30 novembre, su Rai1 La stagione della caccia: il mistero delle morti nella famiglia Peluso

30 novembre 2021 a

Appuntamento con la fiction su Rai1 nella serata di martedì 30 novembre. Nell'ambito della serie C’era una volta Vigata andrà in onda l'episodio dal titolo La stagione della caccia per la regia di Roan Johnson. Una serie che arriva dalla magica penna di Andrea Camilleri, nel cast Francesco Scianna, Miriam Dalmazio, Tommaso Ragno, Ninni Bruschetta, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e la partecipazione di Donatella Finocchiaro.

La trama racconta di una lunga serie di morti apparentemente accidentali che sconvolgono la famiglia Peluso, una nobile stirpe di proprietari terrieri ormai in odore di decadenza. La ricchissima e potente casata viene progressivamente e misteriosamente decimata con un’impressionante successione di morti che ricorda molto quella delle prede in una battuta di caccia. Una mattanza che curiosamente inizia con l’arrivo a Vigata del giovane farmacista, Fofò La Matina, figlio del “camperi” dei marchesi Peluso. L'episodio è ambientato nel 1880. Prima il padre paralizzato si suicida gettandosi in mare, il figlio muore apparentemente per un avvelenamento da funghi. Poi muore la moglie che si sarebbe avvicinata al farmacista dubitando che il figlio fosse morto per natura accidentale.

Il marchese Peluso inizia a fare amicizia con Fofò, rivelandogli che il padre del farmacista lo aveva aiutato quando era più giovane. Il marchese, ormai anziano, riesce anche ad avere un altro figlio maschio con la moglie di un suo fattore, ma poco dopo il marchese viene trovato morto poco fuori dalla sua villa. Qualche tempo dopopiù tardi Nenè, uomo arricchitosi in seguito a scommesse non molto oneste, torna a Vigata per chiedere la mano di Ntonto, la figlia del marchese. Il ricco Don Totò, zio della ragazza, torna quindi a Vigata dall’America e allontana Nenè ma anche lui viene trovato morto insieme alla moglie e alla servitù. E anche Nenè muore. Insomma un caso complicato per il farmacista, che avrà risvolti sorprendenti. Appuntamento con il giallo a partire dalle 21,25, su Rai1, con La stagione della caccia.

