Claudio Cecchetto chiama Platinette in diretta: a Rtl 102.5 inizia così lo show Nessun dorma

Francesco Fredella 30 novembre 2021 a

a

a

Le telefonate, la musica e - ovviamente - la diretta. La notte, animata dal popolo silenzioso che si muove quando tutti dormono, adesso brilla ancora una volta grazie alla radiovisione di RTL 102.5. Buona la prima per Mauro Coruzzi che inaugura una nuova versione di Nessun dorma: si tratta del primo talk show notturno. Sempre in diretta, dall’1 alle 3, dal lunedì al giovedì. Adesso Mauro Coruzzi, in arte Platinette, rivoluziona il popolo della notte con il Maggiordomo di Cetraro, Armando Piccolillo, il Night Social Man, Leo Di Mauro e i telefonisti, Paolo Riccomi e Piervincenzo Vitiello. Un programma tutto nuovo, invidiabile, che tiene compagnia a milioni di ascoltatori della notte.

Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si dichiara a Soleil: "Mi sono innamorato di te, siamo anime gemelle" | Video

Alla chiamata della prima puntata, in onda il 30 novembre, rispondono tantissimi italiani affascinati dall’idea di poter chiacchierare con Platinette durante lo show della notte. E Mauro, con la sua unica verve, non fa a meno di loro: uomini e donne di ogni età. C’è chi è al lavoro, chi si trova a casa e non riesce a dormire: la notte stavolta ha un unico comun denominatore, lo stare insieme con la musica di RTL 102.5. La più bella di sempre.

Valeria Marini, terza volta al GF Vip: gli aborti, la malattia all'occhio, i flirt e il matrimonio annullato

Lo show inizia. Arriva la prima telefonata. Si tratta di un big, Claudio Cecchetto. “Lui mi ha scoperto”, dice Coruzzi. E si commuove. “Ho saputo di questo nuovo programma, non potevo non esserci per un grande in bocca al lupo”, dice Claudio Cecchetto al telefono. Che poi svela: “Ho un pensiero per la prossima estate, ma per ora non posso dire nulla”. Il padre di Gioca jouer - la canzone più famosa di sempre - saluta e manda una buonanotte speciale a tutti. Inizia così la nuova versione di Nessun dorma. Il maggiordomo propone a Platinette un po’ di acqua con limone per la voce. E lo show va avanti.

Gabriele Cirilli, dalla moglie Maria De Luca il figlio Mattia e la prima volta in tv da concorrente di Predolin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.