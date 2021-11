Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si dichiara a Soleil: "Mi sono innamorato di te, siamo anime gemelle" | Video

30 novembre 2021 a

a

a

Tempo di confessioni intime al Grande Fratello Vip 6, tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due si sono appartati in sauna dopo la diretta di lunedì 29 novembre, dopo che la fashion blogger è rimasta delusa dal fatto che la situazione della coppia si sia complicata in maniera imponderabile, con il matrimonio di Alex con Delia Duran sempre più in pericolo per questo sentimento nato nella Casa. E così le confidenze si fanno sempre più esplicite, a cominciare da una domanda dell'attore a Soleil: "Perché invece di parlare con la razionalità non parli con il cuore?”. L’attore inizialmente vorrebbe che sia la Sorge a fare il primo passo, poi ha preso in mano la situazione: “Il problema non è fuori, ce lo abbiamo qua dentro noi due”, ha sottolineato Alex.

La dichiarazione di Alex a Soleil

L’influencer vorrebbe capire quale sia la verità, considerando il contraddittorio comportamento di Delia e la mancata gelosia di Alex nel vedere le foto della moglie tra le braccia di un altro uomo, e quale sia il punto di vista di Alex, che appare sfuggente nell’affrontare la questione: “Per quale motivo stai dicendo tutte queste cose? Te lo vorrei tanto dire”, a bassa voce le sussurra Alex.



Delia Duran, dalle accuse verso l'ex marito all'amore con Alex Belli e il coming out sulla bisessualità

Dopo vari ammiccamenti, risatine, silenzi e sguardi tra i due vip, alla fine è arrivata la confessione: "Non c’è cosa peggiore per me quando mi guardi e metti in dubbio quello che provo. Ecco perché ci siamo trovati, siamo due anime gemelle. Pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio e questa è la verità - ha rivelato Belli a Soleil -. Se tu ti allontani è come se venisse a mancarmi qualcosa sotto i piedi. E ti assicuro, che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te”. Eccola qui la confessione, vedremo ora come la situazione tra i due (con Delia Duran moglie sempre più lontana) si svilupperà.

Grande Fratello Vip 6, tra Alex Belli e Aldo Montano finisce quasi in rissa: "Non mi toccare" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.