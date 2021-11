Lella Costa, dalla passione per Anna Karenina alle tre figlie con Andrea Marietti: Arianna, Viola e Nina

30 novembre 2021 a

Lella Costa è una delle attrici più apprezzate dal pubblico, impegnata in tv e a teatro. Per lei anche importanti lavori da doppiatrice, tanto che in questa veste è forse la più celebre della televisione e del cinema. Nata a Milano, il 30 settembre 1952, Lella Costa, all'anagrafe Gabriella, è del segno della Bilancia. Attrice, doppiatrice, ma anche strabiliante scrittrice, è una donna dalle mille risorse, sorella del professore di musica Mario Costa.

Ha frequentato gli studi universitari e l’Accademia dei Filodrammatici, poi l’esordio del 1980 con il suo primo, vero monologo. Radio e cabaret sono state parti importanti e significative della sua carriera, per un successo che non ha conosciuto interruzioni. La sua voce è quella della celeberrima Reva Shayne, personaggio chiave della soap opera Sentieri. Ma non solo: è stata anche la doppiatrice di Annie, personaggio del cartone Magica, magica Amy. Per quanto riguarda la vita privata, è sposata da anni con Andrea Marietti, personaggio lontano dal mondo dello spettacolo. Il marito di Lella Costa è architetto e dalla loro unione sono nate tre figlie: Arianna, Viola e Nina.

La loro storia è iniziata molto curiosamente, nel 1987, con una lettera datata San Pietroburgo. Lella scrisse quella missiva, chiamando Marietti Conte Vronskij, come in Anna Karenina, e firmandosi Anna cara. "Mi trovo a Tver, dove, nella mia condizione di aiutante di campo dello zar, mi occupo dell’arruolamento delle reclute", ha detto la Costa raccontando la risposta del suo futuro marito in una vecchia intervista a Io Donna. I loro anelli nuziali, proprio per questo riportano l’incisione: “San Pietroburgo, 1° dicembre 1990”. Lella Costa è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. L'attrice e doppiatrice prenderà parte alla puntata in onda martedì 30 novembre dalle 14.

