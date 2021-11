Uomini e donne, Roberta abbandonata? Luca non si presenta all'esterna e Samuele lascia il programma

30 novembre 2021 a

Tanti colpi di scena sono previsti a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Nella puntata di martedì 30 novembre occhi puntati su Roberta Ilaria Giusti, corteggiata da Luca Salatino e Samuele Carniani. Roberta si è già lasciata andare a un bacio con entrambi. Luca Salatino appare molto più diretto e spigliato, mentre Samuele Carniani sembra timido e molto sensibile. La conoscenza con Luca Salatino è sembrata subito molto forte, ma quando è arrivato Samuele Carniani le cose sono cambiate e sono arrivati i primi scontri.

In un primo momento sembrava che Roberta avesse avuto un colpo di fulmine per il bel corteggiatore e che non ci fosse più partita. Invece la tronista è ancora indecisa e, secondo le anticipazioni riportate dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, nella puntata odierna accadrebbero degli autentici colpi a sorpresa. Nelle esterne precedenti per entrambi è scattato il bacio. Ma il bacio appunto tra Roberta e Samuele ha provocato il fastidio dell'altro corteggiatore, Luca Salatino. Invitato a una esterna infatti Luca Salatino non si è presentato all’appuntamento, ancora infuriato per l'ultimo bacio tra Roberta Ilaria Giusti e il suo rivale. Ma i guai per la Giusti non sono finiti qui, visto che anche nell'esterna con Samuele Carniani, durante l’uscita, non è scattato nessun bacio. La situazione un po’ complessa causerà infatti il disagio in Samuele, che pare aver deciso di abbandonare lo studio del dating show.

Altro tema sembra essere invece il possibile addio di Gemma Galgani, la storica dama del programma. La dama (attualmente in isolamento perché positiva al Covid) potrebbe lasciar spazio dopo anni a nuovi protagonisti. Una possibilità che tuttavia non convince Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. I suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”, le parole del giornalista. Staremo a vedere: l'appuntamento con Uomini e donne è dalle 14,45 su Canale5.

