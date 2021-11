Noemi, da X Factor a Sanremo: il record di concerti. Il matrimonio con Gabriele e la dieta con cui ha perso 20 chili

29 novembre 2021 a

Noemi, all'anagrafe Veronica Scopelliti, è ospite de I Soliti Ignoti, la trasmissione di Rai1 che segue il telegiornale condotta da Amadeus. Lo show (l'eventuale vincita andrà in beneficenza) è anche l'occasione per promuovere Guardare giù, il nuovo singolo. Dopo i tre dischi di platino del travolgente successo estivo Makumba in duetto con Carl Brave, Noemi torna con un brano più introspettivo, proseguendo la narrazione iniziata con Glicine e l'album Metamorfosi.

Originaria di Reggio Calabria ma nata a Roma, Noemi, 39 anni, è comparsa per la prima volta in tv in uno spot della Pampers. Si fa conoscere al grande pubblico nel 2009, anno in cui ha partecipato alla seconda edizione di X Factor, che non vinse ma in cui ottenne un grande successo popolare, che le valse in seguito una firma con la prestigiosa etichetta discografica Sony Music. Ha quindi partecipato a sei Festival di Sanremo: l'ultima volta nella scorsa edizione nel 2021 con il brano Glicine, mentre con Sono solo parole ha ottenuto il terzo posto nel 2012. Ha composto la colonna sonora di Ribelle - The brave per la Disney, risultando apprezzatissima per il suo particolare timbro vocale. Che le è valso vari riconoscimenti, fra cui cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Nastro d'argento Speciale per l'interpretazione della canzone Domani è un altro giorno, e varie candidature ai World Music Award ed altri prestigiosi contest. Nel 2017 Noemi è anche entrata nel Guinness dei Primati: era il 21 giugno, giorno della Festa della musica, Il suo record è stato quello del maggior numero di concerti eseguiti in un arco di tempo di dodici ore, ben nove.

Noemi è legata sentimentalmente dal 2008 con il bassista Gabriele Greco, di due anni più giovane, e nel 2018 i due si sono sposati a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Gabriele, peraltro, fa anche parte della band di Noemi: lei stessa ha detto a Panorama che “abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. E quindi… In realtà, funziona tutto benissimo" perché Gabriele "non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna“. Nel suo futuro c'è sicuramente la volontà di essere madre, come ha rivelato a IoDonna: "Noi donne siamo nate per essere madri; rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo". Nel 2020 ha fatto discutere il suo cambiamento fisico: è tornata in scena dimagrita di circa 20 chili grazie al metodo tabata.

