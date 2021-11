Valeria Marini, terza volta al GF Vip: gli aborti, la malattia all'occhio, i flirt e il matrimonio annullato

29 novembre 2021 a

Per la terza volta in carriera Valeria Marini entra, come concorrente, nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl romana, ma di origini sarde, 54 anni, entra oggi nella casa più spiata d'Italia dopo le esperienze del 2016 (terza classificata) e del 2020 (eliminata a metà percorso). Attesa per capire se lo farà con o senza benda sull'occhio sinistro, dopo il delicato intervento chirurgico successivo alla scoperta di una malattia. Nelle ultime ospitate tv infatti (Verissimo e I Soliti Ignoti) la Valeriona nazionale è apparsa con questa benda: "Avevo un foro maculare, ho rischiato di perdere l'occhio sinistro" ha spiegato dopo l'intervento d'urgenza

La showgirl ha scoperto la malattia all'occhio dopo essere tornata dalla sua ultima esperienza televisiva, in Spagna, dove ha partecipato all'ennesimo reality Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi a cui tra l'altro Marini aveva già partecipato nel 2012. "Sono entrata a marzo e sono uscita a giugno, Una bella esperienza che mi ha fatto conoscere anche in un altro Paese" spiega. D'altrone miss baci stellati in Italia ha raggiunto punte di successo riservate a poche altre showgirl. Primadonna del Bagaglino negli anni Novanta nello spettacolo del sabato sera, ha affiancato Mike Bongiorno nella conduzione del Festival di Sanremo, condotto Domenica In e Scherzi a Parte. Una marea le ospitate così come le campagne pubblicitarie. Il suo calendario nel 1996 raggiunse il record, mai superato, di 3 milioni di tirature. A metà degli anni Duemila si è dedicata ai reality: come opinionista (Music Farm) e concorrente (L'Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip, Notti sul Ghiaccio, Reality Circus, Temptation Islands Vip).

Sul fronte amore, la Valeriona nazionale adesso si è dichiarata single. Ormai un anno fa ha lasciato il suo ultimo fidanzato, l'imprenditore Gianluigi Martino che era di 17 anni più giovane. In precedenza Nel 2013 c'era stato il matrimonio con l'imprenditore Giovanni Cottone, poi annullato un anno dopo dalla Sacra Rota e, successivamente la relazione con l'imprenditore Patrick Baldassarri. Agli albori della carriera i flirt con Alfonso Signorini ("Ho dormito con lei, ma credo non se ne sia accorta" ha svelato una volta l'attuale conduttore del Gf Vip) e con Jovanotti ("bacia come canta, quindi bene" si lasciò sfuggire una volta la showgirl). Storica poi la sua relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori a cavallo degli anni Duemila - a quei tempi risale uno dei tre aborti spontanei - i due sono rimasti comunque in buoni rapporti.

