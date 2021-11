Grande Fratello Vip, ufficiale: quattro nuovi concorrenti, uno è Valeria Marini. Stasera in tv 29 novembre su Canale5

29 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 29 novembre 2021, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality, in onda su Canale dalle ore 21,40, riserverà ancora della grandi sorprese. Occhi puntati infatti sull'arrivo dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta della casa più spiata d'Italia.

Ma prima di dare il benvenuto ai nuovi concorrenti - ne sono attesi quattro - per un altro sarà il momento di dire addio definitivamente al reality show. I concorrenti che rischiano di salutare il Grande Fratello Vip sono Soleil Sorge, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Lulù e sua sorella Clarissa. Una delle quattro dovrà dire addio al programma definitivamente. Le anticipazioni, dicevamo, raccontano di altri quattro ingressi. Si tratta di concorrenti che hanno già partecipato al programma in passato. L'obiettivo è quello di scardinare le dinamiche che si sono create nel corso di queste settimane in considerazione poi della nuova data scelta per la fine di questa edizione: il 14 marzo 2022. Ancora mancano le ufficialità, ma le indiscrezioni raccontano che a entrare nella casa del reality saranno Valeria Marini e Giacomo Urtis, con loro anche Ferdinando Giordano e Biagio D’Anelli concorrenti in passato della versione classica.

L'altra novità per il Grande Fratello Vip, oltre ai nuovi concorrenti e alla fine del programma posticipata a marzo, c'è anche una modifica nel palinsesto e riguarda la messa in onda del secondo appuntamento settimanale che non sarà più il venerdì ma il giovedì sera a partire dalla prima settimana del 2022.

