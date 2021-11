Quarta Repubblica torna stasera in tv su Rete 4: anticipazioni e ospiti

29 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 29 novembre, come ogni inizio settimana, su Rete 4 spazio a Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro. Inizio alle ore 21.20 per una puntata che si annuncia particolarmente intensa, anche in considerazione dell'esplosione della nuova variante Covid. Le feste si avvicinano e per gli italiani, come per il resto del mondo, anche quest'anno saranno condizionate dalla pandemia che sta letteralmente sconvolgendo il mondo.

Grande Fratello Vip, ufficiale: quattro nuovi concorrenti, uno è Valeria Marini

Nel nostro Paese i cittadini non devono affrontare soltanto il virus, ma anche il caro bollette che condiziona le casse delle famiglie. E proprio super green pass e aumento dei costi delle utenze, saranno i principali argomenti della puntata di questa sera. Ovviamente non i soli. Si tornerà a parlare dell'inchiesta dei pubblici ministeri fiorentini sulla fondazione Open, ma anche degli scenari che sta aprendo il trattato tra Italia e Francia. In studio si confronteranno Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, e Tommaso Cerno, senatore che fa parte del Gruppo misto.

Torna Blanca e spuntano i Fantasmi per il Grande Fratello Vip

Nel corso di Quarto Grado continuerà anche l'inchiesta sulle cause del prezzo dell'energia in Italia. Ancora reportage dalla Slovenia dov’è attiva una centrale nucleare e dalla Basilicata, regione ricca di petrolio. Ancora: viaggio nei concessionari, dove l’attesa per avere un’auto nuova a volte può durare addirittura mesi e mesi. Gli ospiti di Nicola Porro si confronteranno anche sulle conseguenze legate al Superbonus edilizio che condiziona già imprese edili, liberi professionisti e famiglie. L'inasprimento dei controlli, annunciato dal governo, potrebbe complicare ancora di più le cose. Come tutte le settimane non mancherà il faccia a faccia. Oggi il protagonista sarà il regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore. Alla trasmissione prenderanno parte Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Piero Sansonetti, Marco Lillo e Daniele Capezzone, la presidente del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) Emiliana Alessandrucci, l’esperto di energia Enrico Mariutti, il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer. Naturalmente non mancheranno le opinioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi, ormai veri e propri punti di riferimento del programma.

Dal caso Ilva alla terza dose del vaccino anti Covid. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.