Stasera in tv su Rai 1 torna Blanca. Spuntano i Fantasmi. Altra sfida con il Grande Fratello Vip

Stasera in tv, lunedì 29 novembre, su Rai 1 in prima serata torna Blanca. E' il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, interpretato da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. La serie racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. Il nuovo episodio in programma questa sera, si intitola Fantasmi. La trama. Il corpo del sedicenne Camillo viene ritrovato in un antico palazzo nobiliare.

Il caso interessa da vicino Liguori, l’affascinante collega di Blanca: Io stabile appartiene alla sua famiglia e vi sono legati ricordi dolorosi per lui. Il sospettato è proprio lo zio di Liguori: Blanca cerca la verità, mentre prova a stare vicino a Lucia ed è divisa tra Liguori e Nanni, il suo amico chef. Intanto, dal passato, torna qualcuno a mettere in dubbio la sua credibilità. Nelle puntate d'esordio, la nuova fiction di Rai 1 ha riscosso un notevole successo, come del resto era facilmente prevedibile. I primi due episodi sono stati trasmessi lunedì 22 novembre, sempre in prima serata e ovviamente sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

La fiction ha fatto il pieno di ascolti ed ha scavalcato tutte le altre trasmissioni, a partire dal Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Blanca ha collezionato cinque milioni e 672.00 spettatori, uno share del 26 per cento. Il Gf Vip di Canale 5, invece, si è fermato a 3 milioni 138.000, il 20.6 per cento. Per la famosa capitana di Don Matteo, Maria Chiara Giannetta, è stato un inizio da applausi e oltre a Giuseppe Zeno ha fatto anche la sua parte il suo fedele amico a quattro zampe, Linneo, esemplare femmina di bulldog americano. L'obiettivo ovviamente è continuare a vincere il duello con Gf Vip.

