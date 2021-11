Memo Remigi, eliminato da Ballando con le Stelle. Il grazie a Serena Bortone: "Mi ha dato la voglia di riprendere a vivere

29 novembre 2021 a

Memo Remigi (in lacrime dopo il videomessaggio della nipote Sofia) e Maria Ermachkova ballano un tango da standing ovation (41 punti) nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle ma non basta, al ballottaggio finale vengono eliminati ma la coppia potrebbe ancora rientrare in corsa per la finalissima con il ripescaggio in semifinale, l'ultima possibilità di rientrare in gara per chi è stato eliminato nel corso delle puntate.

Un gran bel percorso quello di Remigi, uno dei due vecchietti terribili insieme a Valeria Fabrizi, entrambi entrati nel cuore del pubblico. Proprio nel corso della puntata Remigi, dopo l'ultima esibizione, ha voluto ringraziare Serena Bortone che ha aiutato il musicista milanese in un momento molto difficile della sua vita: la morte di sua moglie Lucia Russo nel gennaio 2021 a tal punto. Parole di gratitudine quelle dall'artista: “Devo ringraziare questa signora speciale. Perché mi ha aperto le porte, non solo del suo cuore, ma anche del suo studio, in un momento molto difficile della mia vita. È grazie a lei che ho trovato la voglia di ricominciare a vivere. Grazie Serena!”.

Infatti Memo Remigi è una delle colonne proprio di Oggi è un altro giorno oltre a presenziare spesso a Propaganda Live. Ora questa bella avventura di Ballando con le Stelle. Cantante, paroliere, conduttore radiofonico e conduttore televisivo, nel 1965 compose la musica di Io ti darò di più, presentandola al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Orietta Berti e Ornella Vanoni, due "mostri sacri". Del 1975 uno dei suoi più grandi successi, dedicato alla moglie, Innamorati a Milano. Dopo decenni in televisione e sul palco, nel 2017 ha iniziato a comparire come ospite fisso a Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7 e da quest'anno è "affetto stabile" a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

