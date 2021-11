Valeria Fabrizi, vedova all'età di 50 anni: "Mi nutro dell'amore di mia figlia e del pubblico"

29 novembre 2021 a

Valeria Fabrizi, l’amata Suor Costanza di Che Dio ci aiuti, nella sua esperienza a Ballando con le stelle ha stupito tutti per la sua energia e per la sua bravura nonostante la non più giovanissima età. L’attrice (e cantante), è ospite a Oggi è un altro giorno, 29 novembre 2021, e racconterà la sua avventura nello show di Milly Carlucci. In un'intervista a Gente ha confessato il suo sogno: "Mi piacerebbe arrivare sul podio, tra i primi tre”.

Valeria Fabrizi nel corso di queste settimane ha parlato molto del suo vissuto, della vita privata. In cui non sono mancati i momenti difficili. Dal rapporto con il padre ("picchiava mia madre, per me è stato un uomo invisibile") e all'essere diventata presto vedova. Il marito, Tata Giacobetti, è scomparso nel 1988 con cui è stata insieme per più di 20 anni. La coppia ha avuto due figli, Alberto scomparso dopo pochi mesi dalla nascita e Giorgia, che invece segue sempre la madre con affetto a protezione anche a Ballando con le stelle. “Sono rimasta vedova a poco più di 50 anni, non ho mai cercato un compagno, non mi sono più innamorata. Ho comunque una vita ricca di sentimento quello di mia figlia e quello del pubblico".

Una vita intensa quella di Valeria Fabrizi. Il quarto posto a Miss Universo nel 1957, il primo fidanzato che la lasciò perché geloso del successo di lei con i fotoromanzi, il teatro, il varietà, tantissimo cinema, il flirt poi diventato amicizia con Walter Chiari, il matrimonio con Tata Giacobetti (il bello dei Quartetto Cetra "che mi conquistò facendomi ingelosire"), la copertina nuda su Playboy, la malattia (un tumore asportato con un'operazione), il ritorno alla ribalta nella fiction Rai Che Dio ci aiuti e ora Ballando con le Stelle.

