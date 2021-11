Blanca, il cane Linneo: che razza è, vero nome e caratteristiche

29 novembre 2021 a

Tra i protagonisti della fiction Blanca, elemento importante per il successo della serie in onda sulla Rai1 che ha raggiunto il record stagionale di oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori, c'è il cane Linneo. L’attrice Maria Chiara Giannetta ha spiegato durante la presentazione che il primo passo di preparazione al suo personaggio è stato proprio familiarizzare con il cane. Un simpatico quattro zampe assoluto protagonista.

Linneo è il nome della fiction, in realtà si chiama Fiona è di sesso femminile. Si tratta di un esemplare di Bulldog Americano, di razza classica tra Hybrid e Bully. La sua caratteristica, non propriamente comune tra queste tipologie, sono gli occhi chiari. La sua altezza è di circa sessanta centimetri al garrese, con un peso di circa cinquanta chili. Nella serie Blanca, Linneo accompagna la protagonista non vedente, ma è anche un fedele animale di compagnia oltre che un eccellente cane da guardia. Infatti Blanca, essendo ipovedente, ha Linneo che vede ciò che lei non può. Il cane guida l’accompagna ovunque nelle sue spedizioni: è molto dolce, attenta e sempre pronta a difendere la propria padrona. Ha imparato a segnalarle pericoli e scorciatoie. Come dice Blanca a Lucia, la figlia della vittima del primo episodio, “io non vedo, ma ti vede lei per me”.

La fiction Blanca va in onda in prima serata su Rai1 alle ore 21.30 circa a partire da lunedì 22 novembre. Oltre la diretta tv, sarà possibile vedere la fiction in live streaming o in differita sulla piattaforma RaiPlay. Blanca è composta da sei puntate e stasera va in onda la seconda.

