Enzo Paci, dal teatro alla fiction: l'amore per Romina campionessa del mondo di tip-tap

Enzo Paci ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione. L'attore e cabarettista è tornato a teatro con lo spettacolo I soliti mostri, scritto con Matteo Monforte, in cui il caratterista cerca di portare una risata su debolezze, vizi e miserie di un’umanità che, nonostante passino i secoli, continua a mantenere una profonda zona d’ombra. Ma in questi giorni è anche protagonista della fiction Blanca in onda il lunedì su Rai1 per le prossime cinque settimane, nel ruolo del commissario Mauro Bacigalupo.

Ma chi è Enzo Paci? All'anagrafe Vincenzo, 48 anni, oltre che attore teatrale e cabarettista, è molto attivo anche nell'ambito dell'intrattenimento televisivo. Infatti dal 2009 al 2013 ha fatto parte del cast di Zelig off, mentre dal 2015 al 2017 di quello di Colorado Cafè. Ora è sbarcato sul mondo delle fiction dopo tantissimo teatro. La sua carriera ha posto le basi nella scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. Da lì tanto teatro, ma anche radio.

Paci, che vive a Genova, è legato sentimentalmente Romina Uguzzoni, attrice ma anche ballerina di tip-tap due volte campionessa del mondo (è stata anche nominata Cavaliere dello Sport dall'Ordine Nazionale). I due hanno spesso realizzato alcuni dei loro show insieme.

