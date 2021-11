Ornella Vanoni esausta prima dell'intervista a Fabio Fazio: "Non so se ci arrivo a Natale" | Video

28 novembre 2021 a

Ornella Vanoni protagonista nella puntata di Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio in onda ogni domenica su Rai3. Ospite della puntata di domenica 28 novembre, la cantante si è lasciata andare a una riflessione ad alta voce davanti al conduttore: "Non so se ci arrivo a Natale", ha confidato.

Ornella Vanoni è impegnata nella promozione del nuovo album di inediti: "Sto promuovendo tre cose insieme e non ci sto capendo un tubo", ha affermato ancora non senza ironia l'interprete di Senza fine. Nel corso dell'intervista la Vanoni ha manifestato tutta la sua proverbiale ironia, ricordando anche qualche retroscena legato alla celebre imitazione fatta nei suoi confronti da Virginia Raffaele. "Mi fa come una maniaca sessuale, vecchia e rincog*******", ha scherzato ancora la cantante. Semplicemente, irresistibile.

