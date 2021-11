L'Eredità, Barbara nuova campionessa ma la sua prima Ghigliottina è un flop: niente voto alla Riforma

28 novembre 2021 a

a

a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nella puntata di domenica 28 novembre la neocampionessa si è imposta al Triello, per poi presentarsi alla Ghigliottina con un montepremi da 150.000 euro.

L'Eredità, Gabriele torna campione: ma stecca alla Ghigliottina e non trova la Crescita

Un bottino che però dopo le parole Gentile, Urgente, Programma, Pensioni e Votare si è ridotto a 37.500 euro. Una cifra comunque significativa, che Barbara ha provato a ottenere con la parola Messaggio. La neocampionessa ha ammesso di essere stata in netta difficoltà, soprattutto con gli ultimi tre termini. E in effetti la soluzione da lei proposta non si è rivelata quella esatta.

L'Eredità, Flora nuova campionessa: alla Ghigliottina perde, la soluzione era lira

Così Flavio Insinna ha effettuato il suo consueto ragionamento di fine puntata, in cui ha incoraggiato la stessa Barbara al termine chiave della Ghigliottina, che era. Barbara ci riproverà tuttavia anche nella puntata de L'Eredità di lunedì 29 novembre, sempre su Rai1 dalle 18,45, per un appuntamento che continua a collezionare ottimi ascolti.

L'Eredità, Federico nuovo campione ma niente bottino: alla Ghigliottina non arriva all'Incontro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.