Domenica In, cancellato il gioco con Pierpaolo Pretelli. Mara Venier rivela: "Ce lo hanno portato via"

Gioco cancellato. Mara Venier, che ha voluto fortemente Pierpaolo Pretelli a Domenica In, ora spiega che qualcosa sarebbe cambiato. “Pronto chi canta?” è stato cancellato. Nulla di grave perché sarà sostituito con un nuovo gioco, Il Musichiere.

“Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via. Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato. Però tranquilli che Pierpaolo sta vicino a zia Mara. Faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre, la prima con Alvise ed Elisa Isoardi e la seconda con Federico Lauri e Alba Parietti”, dice zia Mara. La settimana scorsa la conduttrice è scivolata in studio. Una brutta caduta che ha mandato nel panico tutti: per fortuna nulla di grave. Adesso, però, arrivano i retroscena: Pierpaolo Pretelli - ad esempio - pare che si sia offerto per dormire da Mara dopo l’incidente.

“Pensate che quando sono caduta io poi la sera ero sola a casa mia. Lui ha insistito tanto per venire da me. Mi ha detto ‘vengo a dormire da te tranquilla’. Io gli ho detto ‘guarda non mi sembra proprio il caso tesoro'”, racconta zia Mara. Poi parla Pretelli: “A dire il vero ero un po’ scioccato. A vedere Mara così sono andato un po’ in confusione. Perché ero davvero dispiaciuto di quello che era successo".

