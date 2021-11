Serena Autieri, flirt e relazioni poi il matrimonio con un manager a Spoleto

28 novembre 2021 a

Serena Autieri ospite di Che Tempo Che Fa, la trasmissione della domenica sera su Rai3 condotta da Fabio Fazio. L'attrice, ma anche cantante e conduttrice, ogni sabato è la padrona di casa della trasmissione Dedicato in onda su Rai1.

Ma chi è Serena Autieri? Attrice, cantante e ora anche conduttrice, 44 anni, originaria di Napoli, negli ultimi venti anni è stata protagonista di tanti film al cinema ("Notte prima degli esami", "Femmine contro maschi", "Se mi lasci non vale") ma che per la tv e fiction (su tutte "L'onore e il rispetto" ma anche "Un posto al sole" e "Un passo dal cielo"). Tra i più piccoli è conosciuta anche per aver dato la voce nel cartoon Frozen al personaggio della principessa Elsa oltre ad aver cantato alcune delle canzoni tra cui "All'alba sorgerò". E' stata poi anche la protagonista di due videoclip delle canzoni "Vuoto a perdere" e "Se tu fossi qui" di Noemi.

Dopo un presunto flirt con il collega Gabriel Garko, il gossip l'ha spesso affiancata ad altri uomini: da Giovanni Malagò, al produttore cinematografico Guido Lombardo, con cui ha avuto una breve relazione nel 2007. A questi si aggiungono altri flirt ufficiosi come quelli con Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera, quest'ultimo attuale marito di Caterina Balivo. Nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli con il quale tre anni dopo ha avuto la figlia Giulia Tosca (ora ha 7 anni). Negli ultimi mesi la coppia ha fatto notizia perché beccata due volte ad "amoreggiare" in pubblico. "Siamo fortunati. C'è l'amore e c'è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo. Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due" ha svelato l'attrice in una recente intervista. La coppia ha l'Umbria come buen retiro. "Ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all'altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti sono per telefono. Poi è arrivato un weekend sul lago di Como" e i due non si sono più lasciati.

