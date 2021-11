Pupi Avati, la moglie Nicola e tre figli. L'incontro con Lucio Dalla che lo dirotta sul cinema

28 novembre 2021 a

a

a

Pupi Avati è tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, la trasmissione serale della domenica di Rai3 condotta da Fabio Fazio. Il celebre regista presenta il suo ultimo libro intitolato L’alta fantasia – Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante, edito da Solferino.

Pupi Avati, all'anagrafe Giuseppe, è originario di Bologna e ha 83 anni. Laureatosi alla facoltà di Scienze politiche, lavora per circa quattro anni presso la Findus. Grande appassionato di musica jazz, suona il clarinetto nella Doctor Dixie Jazz Band dal 1959 al 1962. Decide di abbandonare il gruppo quando entra a farvi parte un altro bolognese doc: Lucio Dalla. Nessuna diatriba, ma capì che la sua era passione non accompagnata dal talento. Così prese un'altra strada, quella cinematografica. L'esodio dietro una cinepresa avvenne nel 1968 con Balsamus, l'uomo di Satana. Tra alti e bassi, la svolta avviene nel 1983 con Una gita scolastica premiato con due Nastri d'Argento. Poi solo successi, come Regalo di Natale (1986), Storie di ragazzi e di ragazze (1989) vincitore nuovamente di due Nastri d'Argento, così come Festival (1996). Torna alla regia nel 2003 dopo un periodo di pausa con il film Il cuore altrove con Neri Marcoré e Vanessa Incontrada e tanti altri successi. Recentemente nel 2021 esce su Sky il suo nuovo film Lei mi parla ancora, tratto dal romanzo biografico di Giuseppe Sgarbi, in cui rilancia Renato Pozzetto, ottantenne.

Pupi Avati è sposato da oltre cinquant’anni con Nicola. “Mia moglie si chiama Nicola. Lei ha un nome da uomo, io ho il nome di un cane. Il nostro cane si chiama Filippo” ha scherzato una volta il regista parlando dell’insolito nome maschile che ha la moglie. Nome scelto come omaggio al nonno. La coppia ha tre figli: Mariantonia, Tommaso e Alvise.

