Sandra Milo, dal primo matrimonio a 15 anni ai tre figli: Ciro e Azzurra con Ottavio De Lollis

Sandra Milo è una icona del cinema italiano e internazionale, attrice musa di Fellini e non solo. Nata a Tunisi nel lontano 11 maggio 1933, sotto il segno del Toro. E' stata l’attrice prediletta di innumerevoli registi di talento. Per quanto riguarda la vita privata, ha una sorella, Maia, alla quale è legatissima. Sfortunatamente la donna diversi anni fa è stata colpita da un ictus:

“Ci telefonavamo ogni giorno, era bello parlare con lei di tutto. Ci sentiamo ancora, ma il rapporto è cambiato. E' cambiata lei”, ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista. Nel 1990 è stata vittima in diretta televisiva di uno scherzo telefonico di pessimo gusto: una spettatrice disse alla conduttrice che il figlio di Sandra Milo, Ciro, avrebbe avuto un grave incidente d’auto. L’attrice lasciò lo studio urlando. Non ha mai fatto segreto di non apprezzare la sua imitazione fatta da Virginia Raffaele, e a tal proposito ha dichiarato tempo fa al Corriere della Sera: “Ho trovato l’imitazione volgare, ma non sono io che l’ho fatta e non sono responsabile delle azioni altrui”, le sue parole. Tra le storie d'amore avute anche quella con Bettino Craxi, leader del Psi negli anni Ottanta, e Federico Fellini, che la scelse per alcuni dei suoi più grandi capolavori e con il quale ebbe una relazione lunga 17 anni.

Una storia clandestina resa ufficiale dall’attrice solo nel 2009: “Con Federico è stata una storia meravigliosa”, disse a Vanity Fair in passato. Sandra Milo è stata sposata ben 4 volte: la prima con Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Il matrimonio durò solo un mese, e in seguito l’attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. In seguito, si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Sandra Milo è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 28 novembre su Canale5.

