Giulia Michelini, chi è l'attrice ospite di Amici 2021: vita privata, relazioni e l'amore per il figlio Cosimo

Giulia Michelini attesa ospite della puntata di oggi di Amici di Maria De Filippi, domenica 28 novembre 2021, sarà l'attrice a stilare la classifica degli inediti dei ragazzi del talent di Canale5.

Romana, 36 anni, Michelini è una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. Protagonista in molti film, l’indimenticabile ruolo di Rosy Abate, interpretato dal 2009 al 2016 nella serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi, ha contribuito a renderla maggiormente popolare. Quello che colpisce dell’attrice è la sua naturalezza nel recitare e la capacità di adattarsi facilmente sia ai ruoli drammatici sia a quelli comici, oppure a passare con disinvoltura dal palcoscenico di un teatro, alla recitazione davanti a una macchina da presa, per il cinema o per la tv. Dopo aver praticato ginnastica artistica a livello professionale, la svolta nella recitazione con il debutto all’età di 17 anni nella terza stagione di Distretto di Polizia (2002), una serie tv di grande successo, nei panni Sabina, la sorella di Giulia Corsi (Claudia Pandolfi), interpretazione che le è valso anche il ruolo nelle due stagioni successive.

A livello sentimentale, all'età di 19 anni ha avuto una relazone con il velista Giorgio Cerasuolo, da cui ha avuto un figlio, Giulio Cosimo, nato nel 2004. Questa relazione è durata circa sette anni. Poi è stata poi legata all’attore Giorgio Pasotti e con Andrea Napoleoni, anche lui attore. Ha una sorella, Paola, più grande di cinque anni, anche lei attrice. Nel 2017 hanno recitato nello stesso set: Paola ha vestito i panni di Regina Santaga-Manetti, nemica di Rosy Abate (interpretata dalla sorella Giulia) nell’omonima seria.

