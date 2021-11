Mara Venier, come sta dopo la caduta a Domenica In: mega corno rosso contro la iella

28 novembre 2021 a

Mara Venier sta bene dopo l'incidente avuto nella scorsa puntata di Domenica In, quella andata in onda lo scorso 21 novembre 2021. La conduttrice del contenitore domenicale di Rai1 era scivolata, con caduta di faccia e occhiali rotti, proprio durante il break pubblicitario. Alla ripresa della diretta in video era comparso Pierpaolo Pretelli che aveva temporeggiato prima dell'arrivo della zia Mara, claudicante, con la caviglia fasciata e il ghiaccio sulla testa. Pochi minuti, seduta e con Pretelli al fianco, prima di chiudere anticipatamente la diretta. Ma ora la conduttrice veneziana sta bene, nonostante il trauma distorsivo (nessuna frattura dopo gli esami).

In settimana zia Mara è tornata a lavorare apparendo sorridente sul set dello spot per Telethon. Il bernoccolo è sparito, chissà forse anche merito dei cornetti rossi che lo staff di Domenica In le ha regalato come prezioso anti jella considerato che la presentatrice non è nuova a cadaute in diretta tv con annessi infortuni.

Insomma oggi è attesa più in forma che mai e sempre sorridente con le sue interviste e le sue gag. Non mancheranno gli spunti considerando gli ospiti presenti nella puntata odierna, oggi 28 novembre 2021. Tornerà anche Giuseppe Zeno che proprio sette giorni fa rimase penalizzato dall'incidente della zia Mara perché la sua ospitata durò pochi istanti visto che la trasmissione si chiuse in anticipo sacrificando proprio il suo spazio.

