Maria Chiara Giannetta, il gossip sull'amore per Maurizio Lastrico

Maria Chiara Giannetta a Domenica In, oggi 28 novembre 2021, ospite di Mara Venier. Insieme a Giuseppe Zeno racconterà un po' di Blanca, la fiction in onda ogni lunedì - ancora per cinque puntate - su Rai1. Si tratta di un serie crime che racconta le vicende di una giovane donna che all'età di 12 anni, a causa di un incendio, ha perso la vista e in cui è morta la sorella. È entrata in polizia e oggi è consulente a Genova. Blanca è specializzata in décodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Giannetta è reduce dal ruolo di protagonista femminile della fiction Buongiorno, mamma! andata in onda su Canale5.

Maria Chiara, 29 anni, è originaria di Foggia ed nota in particolare per il ruolo del capitano Anna Olivieri nella fiction Don Matteo. Ha iniziato a fare i primi laboratori teatrali durante l'adolescenza per poi entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma sino all'esordio a teatro nel 2011 con lo spettacolo Chicago. Entra nella fiction di Don Matteo nel 2014. Un piccolo ruolo per poi entrare nel cast in maniera fissa nel 2018 quando a partire dall'undicesima stagione viene scelta per il ruolo del capitano Anna Olivieri. Partecipata poi ad altre serie come Baciato dal sole (2016) e L'allieva. Nel 2016 esordisce al cinema con La ragazza del mondo. Nel 2017 ha interpretato Mariella Santorini nella quarta stagione della serie tv Un passo dal cielo; nello stesso anno entra nel cast della quarta stagione della serie tv Che Dio ci aiuti . Per poi continuare anche la carriera al cinema (Ricordi? e Mollami).

Riservatissima sulla sua vita privata: si sa che avrebbe avuto una relazione con un ragazzo di Foggia, quando era ancora nella sua terra natia. E oggi sarebbe impegnata con un altro ragazzo conosciuto mentre studiava recitazione a Roma. Il gossip rivela che si tratterebbe di Maurizio Lastrico, in questi giorni impegnato con le celebrazioni per Zelig.

