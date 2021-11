Tu si que vales 2021, chi è il vincitore Sadeck: coreografo e ballerino francese, ha lavorato con Shakira

28 novembre 2021 a

a

a

Sadeck vince Tu si que vales 2021, il talent di Canale5 - con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli - arrivato all'ottava edizione. Il ballerino e coreografo (clicca qui per il video dell'esibizione finale) nella finale si è esibito con 64 ragazzi preparando il "pezzo" finale in appena tre giorni. Ha vinto così anche 100mila euro in gettoni d'oro.

Chi è il vincitore Andrea Paris: magia, teatro, talent e i super video con la figlia Maddy

Combattutissima la finale andata in scena nel corso dell'ultima puntata, sabato 27 novembre 2021. La quarta manche era andata ad Alessandro Parabiaghi grazie al suo nuovo e stupefacente numero di magia e illusionismo. La terza manche della finale se l'aveva aggiudicata il coreografo Sadeck, la sua nuova coreografia, oltre ad aver conquistato i quattro giudici, aveva fatto breccia anche nel pubblico a casa. Il primo scontro a quattro aveva visto primeggiare Alessandro Mosca, l’ingegnere acrobata che ha conquistato il 40% dei voti.. Nel secondo gruppo aveva invece avuto la meglio il giovanissimo Cristian Sabba, che l’ha spuntata con il 38% dei voti, superando così di pochissimo Lea Kyle (37%) poi Solasta (8%) e Neguin (17%).

Andrea Paris ha dedicato il successo a Veronica Franco, cantante morta a 19 anni di leucemia | Video

Non solo ballerino e coreografo, Sadeck Berrabah è anche un designer e pittore francese conosciuto ed apprezzato sui social e da diverse celebrità. La grande fama è arrivata quando si è occupato di preparare uno spettacolo di danza per il passaggio di testimone delle Parlimpiadi tra Tokyo e Parigi. Il talento di Sadeck ha talmente incuriosito Maria De Filippi nelle precedenti puntate che l’ha invitato anche nel programma Amici. Tra le altre sue collaborazioni anche quelle con Shakira, David Halliday, Intel e Swatch.

Tu si que vales, Maria De Filippi pazza del muscoloso Sean. La Ferilli all'amica: "Ci si scioglie in vecchiaia" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.