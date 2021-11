Morgan, giuria spaccata. Zazzaroni: "Poco ballo". Mariotto: "Che palle, troppe parole"

28 novembre 2021 a

a

a

L'esibizione di Morgan a Ballando con le Stelle, nella puntata di sabato 27 novembre 2021, fa discutere ancora una volta. Anche stavolta la giuria è spaccata. A Ivan Zazzaroni non è piaciuta l'esibizione perché "c'è stato poco ballo". Compiaciuto invece Fabio Canino, mentre Carolyn Smith esalta l'esibizione del cantante insieme ad Alessandra Tripoli. Selvaggia Lucarelli invece si limita solo al voto con la paletta senza giudizio. La polemica invece arriva da Guillermo Mariotto.

Amori, liti, drammi e le polemiche con Selvaggia Lucarelli: Morgan si racconta a Mara Venier

Il giudice di origine venezuelane: "Che palle questo spettacolo. Troppe parole, mi sono annoiato. Basta". Morgan rimane stupito ma contrattacca: "Detto da te che sei sempre vestito allo stesso modo". Non mancano le frecciate tra i due anche se poi alla fine Mariotto assegnerà un otto pieno a Morgan.

Ballando con le stelle, ancora alta tensione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan: "Do il voto solo con la paletta"

In realtà la parte introduttiva era stata molto lunga e assai seriosa. Morgan, senza tinta nei capelli, si rivela molto in sofferenza nella settimana appena trascorsa, rilasciando parole crude ma delicate sul tema “amore”. In particolare, Morgan si rivolge probabilmente alla sua ex fidanzata che in primavera l’ha accusato di stalking e diffamazione. In coppia con Alessandra Tripoli viene proposta una rumba e ottiene un ottimo risultato.

Video messaggio di Morgan: "Sarebbe bello che danzassi con me". Invito a Selvaggia? Il segreto dei capelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.